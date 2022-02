Moxnes: – Vi har lært av Frp

På valgkvelden i fjor kom Moxnes med en advarsel til Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum:

– Vi står klar til å ta imot skuffede velgere i titusentall hvis de svikter.

Nå tyder alt på at nettopp det har skjedd. I en meningsmåling i forrige uke ble Rødt tredje største parti med 10,3 prosent, mer enn det dobbelte av valgresultatet på 4,7 prosent. Målingen ble gjort av Opinion for Dagsavisen, ANB og FriFagbevegelse.

I samme måling falt Arbeiderpartiet til 21,6 prosent, ned 5 prosentpoeng fra valget, mens Senterpartiet fikk 9,5 prosent, ned 4 prosentpoeng fra valget.

Men Rødts dør står åpen, understreker Moxnes. Han tror samarbeid med Rødt kan bli det som snur trenden for regjeringspartiene.

– Vi ønsker ikke å være motstander av regjeringen, sier Rødt-lederen til NTB.

– Jeg tror tvert imot at de trenger oss for å få fart og retning på politikken sin, og levere den nye kursen som de lovte.

Slår tilbake mot kritikk

Støre har for sin del kritisert Rødt for å ta snarveier og for å argumentere påfallende likt med Frp i enkelte saker i Stortinget.

Den kritikken imponerer ikke Moxnes.

– Jeg mener det er omvendt. Vi prøver å gå til roten av problemene. For eksempel i strømpriskrisen. Vi foreslår endring av systemet – makspris og regulering av krafteksporten. Det er regjeringen som tar snarveier, sier han.

Rødt-lederen mener det blir lettvint når regjeringen bare tar en del av strømregningen for husholdningene, uten å endre selve systemet.

– Det blir plaster på beinbrudd, sier Moxnes.

– Jeg tror Støre ville fått forståelse i hele den rødgrønne velgermassen hvis han tok til orde for systemendring.

Har lært av Frp

Sammenligningen med Frp er Moxnes heller ikke begeistret for.

Men han innrømmer at Rødt har lært.

– Spesielt av Frp – og måten de dessverre har klart å flytte og forandre hele innvandringspolitikken på, uten å være i regjering. Så vi skal gjøre det samme, bare i stikk motsatt retning. Og det gjør vi nå med strømprisene. Vi skal vekk fra markedsstyring og over til demokratisk styring, sier han.

– Når regjeringen møter strømpriskrisen på en tafatt måte, så er jeg lykkelig over at de som blir skuffet over det, ikke flokker seg bak Sylvi Listhaug og Frp, men heller kommer til oss.

Rødts mål er å få innflytelse gjennom å påvirke det offentlige ordskiftet.

– Du kan ha enorm innflytelse over norsk politikk ved å legge premissene for debatten, og ved å styrke den folkelige mobiliseringen mot en regjering bak krav som er sunn fornuft, slik vi ser på det.

Advarsel fra LO

LOs strategisjef André Nerheim har bedt Rødt og SV om å tenke seg om før de «dundrer løs» på regjeringen, av frykt for at kritikken skal bidra til borgerlig flertall i neste stortingsvalg.

Moxnes mener derimot at Rødt ikke har noe valg.

– Problemet er at regjeringen ikke leverer på den kursendringen som de lovte. Vi ønsker ikke å være motstandere. Men det er ikke opp til oss. Vi strekker ut hånda og sier at hvis de vil ta tilbake kontrollen over krafta, arbeidslivet og velferden, så står døra vår på vidt gap, sier han.

Moxnes beskylder samtidig Støre for ikke å ha fulgt opp løftene om å snakke med Rødt.

– Vi har bedt om å få være med og forhandle om strømpolitikken – og fått døra i fleisen av Arbeiderpartiet.