Trondheimsmann tiltalt for omfattende fakturasvindel

Ifølge Adresseavisen/MN24 skal mannen ha sendt falske fakturaer til bedrifter i hele Norge. Tiltalen omfatter grovt bedrageri, grov hvitvasking og svindelforsøk.

I tiltalen kommer det fram at minst 150 bedrifter har gått på svindelen og betalt inn over 860.000 kroner.

– De aller, aller fleste som har betalt, har ikke forstått at de ble utsatt for et bedrageri før de ble kontaktet av oss, sier politiadvokat Ole Andreas Aftret i Trøndelag politidistrikt.

Mannen erkjenner delvis straffskyld, men ikke nødvendigvis for beløpene i tiltalen, opplyser forsvareren, advokat Erik Vatne.