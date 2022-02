Politiet vil fengsle siktede etter Askøy-brannen i fire uker

Politiet ba tingretten om å fengsle den siktede i fire uker, men fikk kun medhold i at mannen skal fengsles i to uker, skriver Bergens Tidende.

Ifølge avisen varetektsfengsles mannen i to uker, med brev- og besøksforbud. Han må også sitte i isolasjon.

Mannen i 40-årene, som er siktet i forbindelse med brannen, nekter straffskyld.

Politiet ønsket å fengsle mannen på grunn av bevisforspillelsesfare.

– Det er viktig for oss at siktede enten sjekkes inn eller ut av saken. Han skal ikke sitte inne dersom det viser seg at han er uskyldig, sier politiadvokat Laila Skeide til avisen.

To personer, en kvinne i 40-årene og mann i 30-årene, er meldt savnet etter brannen. Det er funnet levninger etter to personer i boligen, og man antar at det er de savnede.