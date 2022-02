Så godt som alle coronatiltak ble lørdag opphevet. Livet er nå på vei tilbake til en tilnærmet normal hverdag for de fleste nordmenn, og for første gang på lenge kan man skue litt lengre fram i kalenderen for å planlegge kulturelle opplevelser og reiser.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) minner likevel reiselystne nordmenn om at pandemien ennå er veldig synlig de fleste steder i verden.

– Det er viktig at nordmenn er klar over at det å vise coronasertifikat, og kanskje å bruke munnbind, det vil nok være noe du møter i ganske mange andre land i lang, lang tid framover. Flyselskapene vil jo gjøre sin egne vurderinger knyttet til bruk av munnbind og det å vise coronasertifikat, sier hun til NTB.

Flyselskapene Norwegian og Widerøe har fjernet sine munnbindkrav på skandinaviske flygninger, mens SAS vil avvente til tirsdag i neste uke. Munnbindkravet på Norwegians flygninger gjelder likevel på reiser til land og flyplasser med et slikt krav. Widerøe opplyser at munnbindkravet opprettholdes blant annet på reiser til Storbritannia og Alicante.

– Reiser må man selv gjøre vurderinger av, og der har Utenriksdepartementet gode nettsider med oppdatert informasjon, sier helseministeren.

Vil fortsette coronapass-ordningen

Etter gjenåpningen i høst gikk UD fra å fraråde unødvendige utenlandsreiser til å gå tilbake til enkeltvurderinger av hvert enkelt land. UD lanserte i samme slengen mobilappen Reiseklar som skal gi nordmenn på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering.

Regjeringen foreslo tidligere denne uka å forlenge de midlertidige reglene om coronasertifikat i smittevernloven. Forslaget er sendt ut på høring og har frist til 4. mars.

Helsedepartementet påpeker at det ikke er noe i den nåværende smittesituasjonen som tilsier bruk av nasjonalt coronasertifikat. De understreker likevel at det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av coronasertifikat fremover, ikke minst ved eventuelle behov for nye innreisetiltak.

Det er dessuten flere land i Europa som krever coronasertifikat, og en forlengelse vil derfor også være viktig for at nordmenn skal kunne reise fritt i EU.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Etter at regjeringen begynte å lette på tiltakene i forrige måned, har reisebyråene merket en økt pågang, blant annet i bestillinger av utenlandsreiser til sommeren. Her fra Kreta i Hellas. Foto: Halvard Alvik / NTB

Reising mest savnet i pandemien

I januar var det nær to millioner reisende på norske flyplasser, ifølge tall fra Avinor. Utenlandstrafikken er nå omtrent like stor som innenriksrutene, ifølge Avinor.

Tidligere denne måneden opplyste flere reisebyråer at de merket en økning i salget av pakkereiser i kjølvannet av de tidligere lettelsene i tiltakene, og pakkereiser til steder som Gran Canaria og Hellas utmerket seg.

Det å kunne reise er den fritidsaktiviteten som flest nordmenn har savnet å gjøre i løpet av pandemien, viste en undersøkelse fra NHO Reiseliv tidligere denne uka.

Hele seks av ti svarte at det er reising de har savnet mest, og andelen er spesielt høy i aldersgruppen 40–59 år (65 prosent).