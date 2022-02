Klokka 15.30 melder Statsforvalteren i Innlandet at det er felt åtte ulver i Hornmoen-reviret, og at kvoten derfor er fylt og lisensfelling stanses med umiddelbar virkning, skriver Rovdyr.org.

Kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett sørget for at ulvefellingen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås kunne starte lørdag klokken åtte.

Åtte ulver skutt i løpet av 1 1/2 time



Ved 12-tiden var første ulv skutt.

Da var det en hannulv i Slettås-reviret som måtte bøte med livet. Lederparet i Slettås ble felt utenfor ulvesona i desember, og den felte ulven er følgelig en valp, skriver nettstedet.

Knappe halvannen time senere var ytterligere sju ulver felt, denne gang i Hornmoen-reviret. Kvoten i dette reviret er på til sammen åtte dyr, og den siste ble felt før klokken 15.30 lørdag ettermiddag.

Samtidig opplyste talspersonen for fellingslaget i Slettås-reviret at det trolig ikke vil bli felt flere ulver der lørdag.

Utvidet kvote

Statsforvalteren i Innlandet åpnet fredag kveld for lisensfelling av inntil 28 ulver innenfor ulvesonen.

Den samlede kvoten var opprinnelig på inntil 25 dyr, men statsforvalterne har fått myndighet til å utvide kvoten dersom oppdaterte opplysninger tilsier det.

Det er kvotene i Rømskog- og Slettås-revirene som har blitt utvidet, fra henholdsvis åtte til ti og to til tre dyr.

Vurderer utvidet jakt

Årets ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da dyrevernsorganisasjonene Noah, WWF og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten like før nyttår.

Jakten skal egentlig avsluttes 15. februar, men Norges Jeger- og Fiskerforbund ønsker å utsette jakttiden til 31. mars.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til NRK at de nå skal vurdere søknaden om utvidet jakttid.

– Større aksept for en god forvaltning

Dyrevernsorganisasjonene mente regjeringens vedtak om å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om ulvejakt i de fire revirene var ugyldig – og begjærte en såkalt midlertidig forføyning.

30. januar fikk de medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett. Der fikk staten medhold.

Klima- og miljøministeren sier lagmannsrettens kjennelse er en seier for en balansert forvaltning av ulv.

– Den betyr at den todelte målsettingen om å ha både beitedyr og ulv i Norge kan ivaretas på en god måte. Med denne kjennelsen har vi fått en større aksept for en god forvaltning også innenfor ulvesonen, sier Eide.

– Et tap for naturmangfoldet

Etter at fredagens kjennelse ble kjent, sa Noah-leder Siri Martinsen at de var sjokkert over lagmannsrettens kjennelse.

«Hele poenget med en midlertidig forføyning var å sikre at ikke dyrene ble skutt før en full rettslig prøving – men nå vil dyrene dø, uten at man har fått anledning til å legge fram argumentasjon om for eksempel andre mulige løsninger til konfliktdemping», skrev de tre organisasjonene i en pressemelding fredag.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Rovdyr.org er nettsiden til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som ønsker strengere rovdyrpolitikk i Norge.