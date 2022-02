Domkirkeplassen og Domkirkegaten/Kong Oscars gate i Bergen sentrum ble i 13-tiden lørdag sperret etter melding om mistenkelig gasslukt på flere adresser lørdag.

Politiet evakuerte et leilighetsbygg i området med cirka 10 til 20 personer. Fire personer ble kjørt til legevakten for sjekk, skriver Bergens Tidende.

Årsaken til gasslekkasjen er så langt ikke kjent, men i 15-30-tiden lørdag opplyser brannvesenet at energiselskapet BKK har kuttet strømmen til en høyspentledning under bakkenivået i gaten.

– Buldringen i gaten har opphørt etter dette. Brannvesen nedskalerer hendelsen og returnerer ressurser, skriver de på Twitter.

Brannvesenet har gjort målinger av gassen karbonmonoksid (CO) inne i flere leiligheter, opplyser de på Twitter.

Gassen er giftig ved høye konsentrasjoner, men det er så langt ikke meldt om personskade, skriver Bergensavisen.

Målingene skal ha slått sterkest ut på et baderom. 110-sentralen sier det derfor kan tenkes at gassen kommer fra et sluk eller lignende der.