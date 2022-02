Oppheving av coronatiltak ønskes velkommen av NHO

– Det er gledelig at det igjen åpnes opp for et normalt liv, og at bedriftene kan drive uten smitterestriksjoner. Bruk restaurantene, byen og utelivet. Bestill hotell. Bedriftene vil leve av det de tilbyr og selger, ikke av kompensasjon for at staten har stengt dem ned, sier direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

Dette er andre gang Norge har åpnet opp helt etter coronatiltak etter at den forrige regjeringen fjernet meteren høsten 2021. NHO ønsker seg en god og forutsigbar plan for hvordan eventuelle nye smitteutbrudd skal håndteres i fremtiden.

Samtidig er NHO bekymret for høyt sykefravær i tida framover.

– Partene i arbeidslivet må ha god dialog om hvordan vi håndterer ekstraordinært høyt sykefravær, særlig i samfunnskritiske funksjoner, sier Melsom.