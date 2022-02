FHI tror vi nærmer oss smittetoppen

– Mange lurer på hvor nær vi er smittetoppen, svaret er at vi ikke vet nøyaktig, men vi tror at vi er nær smittetoppen. Den kan være passert enkelte steder i landet og ligge foran oss andre steder, nasjonalt tror vi ikke at vi har nådd den ennå, sa direktør Camilla Stoltenberg på lørdagens pressekonferanse.

Hun trakk fram at det har vært en økning i antallet innlagte coronapasienter med 40 prosent, sammenlignet med samme tidspunkt i forrige uke.

– Virkningen av smittespredningen vil toppe seg etter at smitten har gått ned, sier Stoltenberg.

Det gjelder sykefravær, sykehusinnleggelser, respiratorbehandling og dødsfall. Sykehusene og kommunene er forberedt på dette, understreker Stoltenberg.

Fordi omikron er mindre farlig enn de tidligere virusvariantene, mener FHI at det ikke er noen klare fordeler ved å skyve epidemien i Norge fram i tid.

– Men vi skal gjennom den, sier Stoltenberg.