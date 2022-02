Siden Oslo kommune innførte landets første coronaforskrift, 11. mars 2020, har landets kommuner vedtatt over 900 slike forskrifter. Det viser en gjennomgang Bergens Tidende har gjort.

Det høye antallet forskrifter får flere jurister til å reagere.

– Det kan til tider virke som vi har vent oss til både karantene og isolasjon, og glemmer at det er svært inngripende myndighetsutøvelse, sier Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter.

Ifølge smittevernloven skal de ha en klar medisinskfaglig begrunnelse. Det holder ikke at kommunen ønsker å forebygge smitten.

– Mangelfulle begrunnelser for smitteverntiltak som griper inn i livene våre kan svekke tilliten til styresmaktene, sier Eirik Holmøyvik, professor ved Universitetet i Bergen.

Siden mars 2020 har det vært påbud om munnbind, krav til en meters avstand, karantenekrav og begrensninger på hvor mange du kan ha besøk av i eget hjem.

Lørdag klokken 10 holder regjeringen pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge. Da er det ventet flere lettelser, blant annet at meteren og munnbindpåbudet forsvinner.