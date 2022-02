Skredfare fører til stengte fjelloverganger

Fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol er stengt på grunn av snøskred og fare for nye skred, opplyser Statens vegvesen.

Veien er stengt mellom Nilsegard og Østerbø ved Osebrekka. Vegvesenet vil ta en ny vurdering av veien klokken 10 mandag.

Også riksvei 13 over Vikafjell er stengt til mandag på grunn av fare for snøskred. Her vil det bli tatt en ny vurdering ved 14-tiden mandag.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal har vært stengt på grunn av snøskredfare, men kan bli åpnet ved 15-tiden lørdag.

I tillegg til de stengt fjellovergangene er det kolonnekjøring på E134 Haukelifjell – mellom Liamyrene og Vågslitunnelen – til klokken 18.20 lørdag.

Ifølge NRK vil det tas en ny vurdering om riksvei 7 over Hardangervidda skal åpnes, klokken 11 lørdag.