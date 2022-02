Smittetallet i Norge har passert 1 million

Det siste døgnet har FHI registrert 23.071 koronasmittede i Norge. Dermed har tallet passert 1 million.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det i løpet av siste døgn er registrert 2.215 flere enn samme dag i forrige uke.

15-åring tatt etter slåsskamp på Bryne

En 18-åring skal ha blitt slått bevisstløs ved Bryne stasjon. En 15-årig gutt er mistenkt i saken.

Sørvest politidistrikt fikk melding om hendelsen klokka rett følge klokka halv tolv. Offeret, en 18-årig mann, er kjørt til Stavanger universitetssjukehus for sjekk. Han var våken og klar da han ble med i ambulansen, ifølge politiet.

Brann i to biler i Oslo

Det brant sent i går kveld i to biler på Tøyen i Oslo. Brannårsaken er ikke kjent. Oslo-politiet meldte om brannen i Tøyengata noe etter klokka halv tolv.

– Vi fikk først melding om at det brant under én bil, og så får vi ny melding om at det brant i en bil til, forteller operasjonsleder Cathrine Sylju til NTB.

Canadisk domstol beordrer slutt på blokade

En domstol i Windsor i Canada har beordret fjerning av demonstrantene som sperrer Ambassador Bridge – en viktig handelskorridor som forbinder Canada med USA.

Lastebilsjåfører og pickup-trucker har siden mandag blokkert broen som går mellom Detroit og Windsor. De to siste ukene har hundrevis av lastebilsjåfører i tillegg blokkert sentrumsområdet i hovedstaden Ottawa. Det var i natt norsk tid ingen tegn til at demonstrantene ennå var blitt fjernet.

Studie: Effekt av vaksinedose faller raskt

Effekten av en tredje dose med vaksine fra Pfizer og Moderna faller betydelig innen den fjerde måneden, viser en studie fra USAs folkehelseinstitutt CDC (US Centers of Disease Control and Prevention).

CDC konkluderer med at dette bildet styrker viktigheten av at man må vurdere enda flere vaksinedoser for å opprettholde eller bedre beskyttelsen over tid.

Kina godkjenner koronapille

Kinas legemiddelverk gir betinget godkjennelse for Pfizers koronapille til behandling av voksne som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Medikamentet Paxlovid er utviklet av amerikanske Pfizer for å behandle voksne som har mildt til moderat sykdomsforløp og som samtidig har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom. Fra før har USA, Israel og EU gitt den nødgodkjenning, og Norge har bestilt 41.000 doser av den.

To slag i vannet ødela Hovlands sjanser

Viktor Hovland viste tidvis godt spill i andre runde av PGA-turneringen Phoenix Open i natt, men en trippelbogey spolerte muligheten for videre spill.

På det 14. hullet ble det ett slag over par, og på det 15. hullet – som har par på fem slag – måtte nordmannen bruke hele åtte slag. Han slo to strake slag rett i vannet. Med to slag over par sammenlagt var Hovland fire slag unna å klare cuten og ta seg videre. Han endte på en delt 100. plass.