Sanitetskvinnene mener for lite går til kvinneforskning

Ifølge Klassekampen har Norges forskningsråd i år satt av 40 av totalt 400 millioner kroner av pengene som brukes på helseforskning, av til forskning på kvinnehelse.

– Det er jo sjokkerende, i likestilte Norge, at vi fortsatt har så lite kunnskap om lidelser som rammer kvinner, og hvor kvinner er 50 prosent av befolkningen, sier generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS).

Søknadene om forskningsmidler blir nøye evaluert av internasjonale eksperter, forteller Ole Johan Borge, avdelingsleder for helseforskning i Forskningsrådet.

– Vi finansierer de beste prosjektene. Det er bra for forskningen, men gjør samtidig at det er krevende for fagområder som ikke har en lang forskningstradisjon, sier Borge.

Samtidig trekker han fram miljøene som jobber med mor og barn, fertilitet, svangerskap, fødsel og kreft som særlig sterke i Norge.