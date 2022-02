Norsk Kennel Klub anker tingrettens dom om avl på to hunderaser

Det opplyser Norsk Kennel Klub (NKK) i en pressemelding fredag.

NKK mener det kun er de mest ansvarlige aktørene som er rammet av avlsforbudet som Oslo tingrett har ilagt.

– Det betyr at uansvarlige aktører kan avle de to rasene akkurat som før. Av hensyn til hundevelferden kan vi ikke la denne avgjørelsen stå uprøvd for en høyere rettsinstans, sier hovedstyreleder Tom Øystein Martinsen i NKK.

Det var Dyrebeskyttelsen Norge som anla sak. De mener dagens oppdrett av disse rasene skjer i strid med dyrevelferdslovens regel om at avl skal skje slik at dyrene får god helse.

31. januar ble NKK, Norsk Bulldog klubb, Norsk Cavalierklubb og seks oppdrettere dømt i Oslo tingrett for brudd på dyrevelferdsloven.