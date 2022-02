Forelegget er ilagt etter at en 27 år gammel kvinne og hennes ufødte barn 21. mars 2020 døde på sykehuset Namsos under en akutt operasjon.

I forelegget står det at kvinnen ved to anledninger fra 17. mars ble sendt hjem fra sykehuset uten at det var gjort tilstrekkelige undersøkelser av spesialist for å utelukke at de symptomer og tegn som forelå skyldtes en alvorlig, og etter hvert livstruende, tilstand.

– Det forelå ikke rutiner eller retningslinjer for hvordan fedmeopererte gravide pasienter med magesmerter skal behandles. Dette til tross for at faren for intern herniering er beskrevet som spesielt stor for denne pasientgruppen, skriver Statsadvokaten i Trøndelag.

Samtidig som politiet har gjennomført etterforskning i saken, har Statsforvalteren i Trøndelag behandlet tilsynssak mot sykehuset. Statsforvalteren fant at det forelå brudd på forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesten.

– Statsadvokaten har kommet til at vilkårene for å ilegge foretaksstraff er oppfylt. Det er ikke grunnlag for straffereaksjon mot noen enkeltpersoner, står det i meldingen.

Helseforetaket opplyser i en pressemelding at de vedtar forelegget, skriver Trønder-Avisa.

– Det er grusomt når en ung mor og hennes barn dør. Når vi vet at dette kunne vært unngått er det en katastrofe både for pårørende og involverte, sier sykehusdirektør Tor Åm.