E-tjenesten: Russland og Kina er de fremste trusselaktørene mot Norge

– Trusselbildet mot Norge og norske interesser er stadig mer sammensatt, og Russland og Kina er de fremste trusselaktørene, skriver Forsvarets etterretningstjeneste i sin trusselvurdering som ble lagt fram fredag.

De peker på at forholdet mellom de to stormaktene og Vesten er forverret den siste tiden og mener at statenes handlinger viser at de benytter alle mulige virkemidler for å understøtte sine mål.

– Dette omfatter alt fra militært press og økonomiske virkemidler til etterretningsoperasjoner, handelsavtaler, teknologiutvikling og påvirkning – det vi omtaler som sammensatt virkemiddelbruk. Det gjør det utfordrende å skille ulovlig og uønsket aktivitet fra legitim virksomhet. Effekten av andre virkemidler forsterkes av trusselen om militær makt, skriver E-tjenesten.

Anklager fra Russland

Den økende stormaktsrivaliseringen gjør også at mindre stater, som Norge, stadig avkreves å ta stilling i internasjonale konfliktspørsmål, skriver E-tjenesten.

– Russland har ved flere anledninger offentlig anklaget Norge for å legge til rette for økt «militarisering» av Arktis. Fra offisielt russisk hold har også norsk Svalbardpolitikk i løpet av 2021 blitt kritisert for å være en del av «militariseringen i nord», står det i rapporten.

Terrortrussel fra sympatisører

E-tjenesten skriver også at terrortrusselen mot Europa og Norge i hovedsak kommer fra personer og løse nettverk av sympatisører uten sterke bånd til internasjonale terrororganisasjoner. Det gjelder både for ekstrem islamisme og høyreekstremisme.

– ISIL og al-Qaida vil fortsette å oppfordre sine støttespillere i Europa til å gjennomføre angrep, men Norge er ikke av de mest framtredende målene i Vesten, står det i rapporten.

Samtidig peker de på at noen høyreekstreme finner sammen med vaksinemotstandere og antistatlige aktører i konspirasjonsteorier, blant annet knyttet til motstand mot statlige tiltak.

– Det har vært flere tilfeller av høyreekstreme i vestlige land som har planlagt og gjennomført angrep mot vaksinasjonssentre og sentrale personer i coronadebatten, skriver E-tjenesten.

