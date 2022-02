– Vi har ikke lyktes i å komme i kontakt med beboeren. Det er én person registrert i etasjen, men vi jobber med å undersøke om det kan være flere som bor der, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

Politiet jobber med å kontakte pårørende og prøver å komme i kontakt med den savnede. Vedkommende skal ha bodd i andre etasje i bygningen, ifølge TV 2.

Brannen ble meldt til 110-sentralen Vest rett før klokken 8.45 fredag. Litt før klokken 10 opplyste brannvesenet at brannen var slukket.

– Vi jobber fremdeles på stedet. Murbygningen i tre etasjer var fullstendig overtent da vi kom fram, sier innsatsleder Stig Juvik i Askøy brann og redning til NTB. Han opplyser at det vil bli drevet med etterslukking utover dagen.

Tre nabohus ble evakuert som følge av brannen, og politiets innsatsleder Gisle Anthun sier til Bergensavisen at totalt 15 personer er evakuert i forbindelse med brannen.

110-sentralen Vest opplyste på Twitter klokken 9.42 at røykdykkerne var trukket ut av huset på grunn av fare for ras. Det er meningen å innlede nye søk når det igjen er trygt for dem å gå inn i bygningen.

Askøy Brannvesen fikk bistand fra Laksevåg stasjon og mannskaper fra hovedstasjonen i Bergen.

Askøy kommune har satt krisestab i forbindelse med brannen.