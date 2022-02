Nesten 23.000 har blitt registrert coronasmittet flere ganger

I sin siste ukerapport skriver Folkehelseinstituttet at antallet reinfeksjoner har økt de siste ukene.

– Det handler dels om at vi har fått en ny smittsom virusvariant som gjør at mange nå blir smittet på nytt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4.

Antall reinfeksjoner, altså personer som får bekreftet smitte flere ganger, har de siste fire ukene utgjort 5 prosent av alle påviste tilfeller. Det er også registrert 83 mulige tilfeller der folk har vært smittet tre ganger i løpet av pandemien.

Guldvog sier at vi må være forberedt på at mange vil bli smittet på nytt. Han tror at det også vil bli normalt å bli smittet av viruset årlig.

FHI understreker at tallet på reinfeksjoner må sees i sammenheng med at man 24. januar i år endret definisjonen av en reinfeksjon. Tidligere ble det regnet som reinfeksjon dersom tilfellet ble meldt minst seks måneder etter at man først ble smittet, mens det nå regnes som en reinfeksjon hvis et nytt tilfelle meldes minst 60 dager etter første smitte.