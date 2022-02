Kronprinsens kjøre-tips: – Bare ta det med ro

– Hvis du er usikker, bare ta det med ro. Og så må du kjøre defensivt. For selv om du vet hva reglene er, så er det ikke sikkert alle de andre følger dem.

Slik oppsummerer kronprins Håkon sine viktigste trafikkråd til barna. Og han vet hva han snakker om. Helt siden han var liten unge, freste både kronprinsen og søsteren rundt i en bitte liten motorbil som kongefamilien fikk av Kongelig Norsk Atomobilforening i 1980.

– Den har gressklippermotor og går i 20 kilometer i timen omtrent, både forover og bakover. Det er jo som en liten olabil som kan kjøre opp bakkene selv. Du kunne også koble den ut, og i fri gikk den ganske bra i nedoverbakke. Jo brattere, jo fortere. Jeg har veltet med den, og rægga mye rundt, forteller kronprinsen.

Olav fikk bil før foreldrene

Torsdag viste han pressen rundt i den nye utstillingen «Kongens biler» som åpner fredag. I Dronningens KunstStall bak Slottet kan publikum nå få nær kjennskap til de historiske bilene til kongefamilien, og også bilene de bruker i dag.

– Dette er en utstilling om bilens rolle i kongehuset fra 1913 og fram til i dag. Og den handler om de store og de små begivenhetene. Om krig, fred, fest, feiring, sorg. Bilene er med og gir oss en inngang til vår felles nasjonale hukommelse for å si det med store ord, sier seksjonsleder Ingeborg Lønning ved De kongelige samlinger til NTB.

Kronprinsen forteller om en bilglad familie gjennom flere generasjoner, helt tilbake til da kongefamilien fikk sin første bil. Det var også en lekebil. Nemlig en bitte liten elbil, som donning Alexandra av England ga til barnebarnet sitt, kronprins Olav i julegave. En miniutgave av en Cadillac Roadster.

– Han var ni år gammel og fikk denne. Og det må ha vært ganske stort når ikke foreldrene hadde bil en gang, og han kjørte da rundt på Bygdøy kongsgård, sier kronprinsen.

Året etter fikk faren, kong Haakon, sin første bil. En Minerva 1913-modell. Samme år som vegtrafikkloven ble innført.

– Han ville gjerne vente til den var på plass, før han tok lappen, sier kronprinsen.

Prinsen i gang med øvelseskjøring

Siden den gang har flere generasjoner kongelige tatt lappen. Og kronprinsen forteller at både kong Haakon og sønnen Olav var glade i å kjøre. Nå viderefører han selv kjøregleden til neste generasjon kongelige.

– Jeg liker veldig godt å kjøre bil, jeg. Jeg jo vært mye instruktør på øvelseskjøring, og nå er det tredjemann som har begynt i vår familie. Det er litt mer spennende å sitte ved siden av, sier kronprinsen og ler.

Prinsesse Alexandra fylte nettopp 18 år, og har allerede rukket å ta lappen. Og nå er altså prins Sverre Magnus, som fylte 16 i desember, i gang.

Selv har kronprinsen ikke kjørt kongefamiliens historiske veteranbiler. Sjåførene forteller at det er krevende teknisk, med både dobbeltklutsjing og dobbeltgassing.

«Pimpet» Think-bil

Men kronprinsen vet hva det vil si å ha en bil med begrensninger.

I perioden fra 2003 til 2012 kjørte han rundt i en liten Think-elbil, som den gang var en norsk storsatsing. Bilen er også utstilt, og folk kan til og med få sette seg inn i den.

Kronprinsen forteller at bilen måtte lades allerede etter den korte turen fra Skaugum til Slottet – i hvert fall på vinteren – for at han skulle komme seg hjem igjen.

– Jeg hadde mange ganger rekkeviddeangst i bakkene opp mot Skaugum, i sånn 10–15 km kilometer i timen det siste stykket.

Den lille Think-bilen ser kanskje uskyldig ut. Men den er faktisk «pimpet» litt, røper kronprinsen.

– Jeg fikk satt inn litt ekstra stereoanlegg, og en basskasse bak der. Den er ikke så stor, for den kunne ikke trekke for mye batteri.

Og med elbilen avsluttes utstillingen på Slottet – som også startet med en bitte liten elbil fra 1912.