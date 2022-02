Statsadvokaten henla siktelse etter dødsbrann i Bergen

Kvinnen i midten av 20-årene og en mann i 40-årene greide å komme seg ut av det brennende trehuset på Melkeplassen i Laksevåg i Bergen den 12. oktober i 2020. Røykdykkere som tok seg inn i det brennende huset fant en 26 år gammel mann omkommet. I etterkant ble de to overlevende pågrepet og siktet for uforsiktig omgang med ild.

Begge forklarte brannen med at det hadde skjedd et uhell med et stearinlys. De nektet straffskyld og ble etter to dager løslatt.

Nesten halvannet år senere bekrefter påtalemyndigheten til Bergensavisen at siktelsene mot de to er henlagt

– Jeg kan bekrefte at saken er henlagt for begge de siktede på grunn av bevisets stilling – hvilket innebærer at jeg ikke har funnet at det foreligger tilstrekkelige bevis mot noen av de siktede til å ta ut tiltale i saken, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve til BA.

Bistandsadvokaten til den dødes etterlatte, advokat Kim Villanger, sier til avisen at han vil vurdere å klage på henleggelsen.

– Pårørende er overrasket over at saken er henlagt, sier Villanger.