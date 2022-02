Prinsesse Astrid fyller 90 år lørdag

– Dagen vil bli feiret privat, opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet til NTB.

Utover dette vil Kongehuset ikke kommentere bursdagsplanene.

Prinsesse Astrid, fru Ferner gjør stadig oppdrag hvor hun representerer kongen og kongehuset.

– I sin gjerning har prinsesse Astrid lagt særlig vekt på omsorg for de svake i samfunnet og på inkludering av dem som er litt annerledes. Prinsessen har stor glede av sport og friluftsliv og er en trofast gjest i Holmenkollen og ved andre store idrettsarrangementer, skriver Kongehuset i sin biografi om henne.

Født i 1932

Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født i 1932 som nest eldste barn av kong Olav og kronprinsesse Märtha. Hun vokste opp på Skaugum i Asker, men flyktet sammen med familien da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940.

I 1961 giftet prinsessen seg med disponent Johan Martin Ferner (1927–2015), og sammen har de fått fem barn.

På sin 70-årsdag i 2002 mottok prinsessen meldingen om at hun var tildelt ærespensjon:

– Den norske stat har besluttet å vise sin anerkjennelse for den innsats prinsesse Astrid, fru Ferner har gjort for Norge. Som landets førstedame i en rekke år, og senere i forbindelse med omfattende representasjonsoppgaver. Hun vil derfor få innvilget ærespensjon av statskassen, het det i tildelingen.

Førstedame

Prinsesse Astrid, fru Ferner er én av kongens to storesøstre. Den andre søsteren, prinsesse Ragnhild, døde i 2012.

Da prinsessen ble født i 1932, var det klart at verken hun eller prinsesse Ragnhild noen gang kunne overta tronen. Like fullt har prinsessepliktene inkludert å ta en dronnings plass som landets førstedame. Da kronprinsesse Märtha døde i 1954 var prinsesse Astrid nemlig eneste kvinne igjen i det norske kongehuset. Storesøster Ragnhild var allerede gift og hadde reist til et nytt liv i Brasil.

Bare 22 år gammel tok prinsesse Astrid over oppgavene ved sin farfars side. Kong Haakon var så imponert over barnebarnet at han litt uventet tildelte henne storkors med kjede av St. Olavs Orden to år senere. Hun har senere uttalt at hun ble både overrasket og stolt.

Representasjon

Oppgavene som Norges glamorøse prinsesse og representant for kongehuset ble flere da hennes far, kong Olav, overtok tronen i 1957. Hun fulgte ham til signingen i Trondheim og på reiser i inn- og utland. Prinsesse Astrid var også vertinne ved statsbesøk i Norge, blant annet for Etiopias keiser Haile Selassie, dronning Elizabeth av Storbritannia og sjahen av Iran og hans hustru, Farah Diba.

I 1960 forlovet hun seg med Johan Martin Ferner, noe som skapte offentlig debatt ettersom han var en fraskilt mann. Vårt Land skrev i en leder at forlovelsen skapte dyp og oppriktig sorg i Kirken. De to giftet seg i 1961, og prinsessen frasa seg sin apanasje. Hun fortsatte likevel å representere, samtidig som hun i løpet av ti år fikk fem barn.

I 1968 fikk kronprins Harald også endelig gifte seg, med Sonja Haraldsen, og dermed overtok kronprinsesse Sonja rollen som Norges førstedame.

Prinsesse Astrid, fru Ferner tok artium i 1950 og studerte deretter sosialøkonomi og politisk historie i Oxford i to år. Senere lærte prinsessen også kjolesøm på Märthaskolen og matlaging på Lolly Ræstads husholdningsskole.