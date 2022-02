Menneskelig årsak bak kabelsvikt på Svalbard

Sysselmannsskipet Polarsyssel er brukt under arbeidet med å lete etter bruddet i strømforsyningen til den ene av to fiberkabler som knytter Svalbard til fastlandet. Her er skipet fotografert under en oljevernøvelse i Isfjorden på Svalbard. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB Foto: NTB