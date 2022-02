Ny forsvarsavtale kan sette amerikanske soldater på dansk jord

Det sier statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse torsdag. De to landene skal forhandle nærmere om detaljene.

– Vi er glade for at USA har strukket seg ut til Danmark med et forslag om et bilateralt forsvarssamarbeid, sier statsministeren.

– Nøyaktig hvordan det kommer til å se ut, er ikke på plass ennå, men det kan omfatte amerikanske soldater, annet militært materiell og utstyr på dansk jord, sier Frederiksen.

Samarbeidet har ingenting med den aktuelle situasjonen mellom Russland og Ukraina å gjøre, understreker Frederiksen.

Forhandlingene mellom Danmark og USA skal gi amerikanerne bedre adgang til Europa, sier forsvarsminister Morten Bødskov.

– Vi har en interesse av at USA tar enda mer direkte del av vår sikkerhet, sier Bødskov.

De videre forhandlingene mellom landene vil bli påbegynt i løpet av de neste månedene.