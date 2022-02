– De to personene ble pågrepet på to forskjellige adresser i Oslo i går, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Politiet skriver at den ene siktede ikke ønsker å forklare seg for politiet nå. Han blir fremstilt for fengsling fredag klokken 9.30 i Østre Innlandet tingrett på Hamar. Den andre siktede vil bli avhørt i løpet av dagen, og politiet vil etter avhøret vurdere behovet for eventuell fengsling.

Fra før er fire menn siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til dette. Tre av dem sitter fortsatt i varetekt. Politiet skriver at de ikke vil be om fengslingsforlengelse for den fjerde siktede, som ble pågrepet 12. januar, fordi vilkårene for fengsling ikke lenger er til stede.

Hendelsen skjedde natt til søndag 2. januar i en bolig i Tolga nord i Østerdalen. Da politiet kom fram, ble en 20 år gammel mann meldt bortført, og foreldrene hans ble kjørt til legevakt.

Om kvelden samme dag dukket 20-åringen opp på et tog på Gardermoen, der han ba konduktøren om å få låne en telefon.

Ifølge politiet ble 20-åringen skutt da han ble bortført, men han ble ikke alvorlig skadd. En av politiets teorier er at gjeld var bakgrunnen for hendelsen.