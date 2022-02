Smitten øker på sykehjemmene

Det går fram av Helsedirektoratets ukerapport.

Mens 45 prosent av kommunene (148 kommuner) beskriver situasjonen som utfordrende, svarer 55 prosent (184 kommuner) at kapasiteten er god. Én kommune beskriver situasjonen som kritisk.

Kapasiteten på sykehjem og andre institusjoner og i hjemmetjenesten er noe redusert siste uke fra uken før. Samtidig øker antall smittede på sykehjemmene. Forrige uke ble det registrert 633 smittede på kommunale institusjoner, mot 468 uken før.

Noen flere kommuner enn tidligere vurderer risikoen som «middels» for at smitten de neste ukene skal overbelaste helsetjenesten. Seks kommuner svarer at risikoen er høy, mens dette gjaldt fire kommuner uken i forveien.

Når det gjelder fastleger og legevakt er bildet ganske stabilt fra forrige rapport. Helsetjenester til barn og unge – helsestasjon og skolehelsetjeneste – er minst utfordret, skriver Helsedirektoratet.

Selvrapportering bekymrer kommunene

I slutten av januar la myndighetene om testregimet. I stedet for å kreve at folk skulle følges opp med PCR-test, skal man selv registrere positivt testresultat hos kommunen. Selvrapporteringssystemet vekker bekymring hos kommunene, går det fram av rapporten.

– Mange kommuner melder bekymring for overvåking og oppfølging av smittede når registreringen nå i større grad blir overlatt til den enkelte, skriver Helsedirektoratet i rapporten.

– Helsedirektoratet vil samarbeide videre med statsforvalter om bruk av selvregistreringsløsning i lokal pandemiovervåking, heter det videre.

Færre vil teste seg

Tallene viser også at færre enn før vil følge opp hvis de mistenker at de er smittet. 66 prosent svarer at de vil teste seg hver gang de får symptomer eller mistenker smitte – ned fra 70 prosent ved forrige rapport.

Ettersom bølgen av omikronsmitten øker, følger helsemyndighetene også nøye med på nivået på sykmeldinger. Første uken av februar var drøyt 56.000 personer sykmeldt. Det var en økning på 2 prosent fra uken i forveien – og nivået ligger 38 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Halvparten av nye sykmeldinger var coronarelatert ved inngangen til februar. Til sammenligning var færre enn hver tredje sykmelding coronarelatert i begynnelsen av januar.

Den bratte veksten på sykmeldinger de siste ukene indikerer at sykefraværet knyttet til corona er høyt og vil holde seg høyt en tid framover, skriver Helsedirektoratet i rapporten.