FHI: Fortsatt svært lite influensasmitte i Norge

– Overvåkingen viser at influensaaktiviteten i Norge er svært lav. Etter økende forekomst av laboratoriepåvist influensa i desember, flatet det ut i julen og har ikke økt siden. Det vanlige er økende influensaaktivitet på denne tiden av året, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport om influensa.

Så langt i influensasesongen er det kun påvist 1.062 influensatilfeller, og i forrige uke ble det påvist influensavirus i prøver fra 76 personer blant 29.669 testede. Siden uke 40 i fjor har 115 personer blitt innlagt på sykehus med influensa.

FHI skriver at den økende coronasmitten kan begrense influensasmitten ved at infeksjon med ett virus for en periode kan føre til mindre mottakelighet for et annet virus.