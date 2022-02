Mannen ble bekreftet død på stedet da to personbiler frontkolliderte på E6 sør for Mo i Rana sent torsdag kveld i forrige uke. Det var to personer i hver bil, og to ble lettere skadd mens en tredje ble alvorlig skadd.

– På bakgrunn av informasjon som er framkommet i politiets etterforskning, er føreren av kjøretøyet som kolliderte med avdødes kjøretøy, gitt status som siktet i saken, opplyser politiadvokat Joachim Nymann i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Mannen er siktet for uaktsomt drap, uaktsom kjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og for kjøring uten førerkort. Siktede har forklart seg til politiet og har erkjent straffskyld for kjøring uten gyldig førerkort, men ikke for de øvrige forholdene i siktelsen.

Politiet opplyser samtidig at det var 28 år gamle Tor-Erik Havn som omkom i ulykken. Navnet er frigitt i samråd med de pårørende.