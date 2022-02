Snø og vind skaper problemer på fjellovergangene i Sør-Norge

Det er store problemer på grunn av de vanskelige kjøreforholdene, og det er vekselvis stengt og manuell dirigering på strekningen, melder Vegtrafikksentralen øst.

E16 over Filefjell er den eneste fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet som i øyeblikket er åpen. Politiet bistår med dirigering.

– Det er trafikale problemer flere steder i området grunnet snøfall og vind. Flere vogntog står og venter i området, opplyser Innlandet politidistrikt.

Uværet har ført til at de fleste vinteråpne fjellovergangene i Sør-Norge er stengt. På riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekjøring og styrt trafikkavvikling. Ny vurdering blir tatt torsdag klokken 9.

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt på grunn av uvær. Der blir tatt en ny vurdering torsdag klokken 18.

E134 over Haukelifjell er stengt på grunn av snøskredet som gikk ved Haukeli onsdag morgen. Opprydningsarbeidet er ventet å ta flere dager, og det jobbes for at veien kan åpne lørdag klokken 10.

Også fv. 50 Hol-Aurland er stengt. Det samme er fv. 53 Tyin-Årdal, rv. 13 Vikafjellet og rv. 15 Strynefjellet, opplyser Vegtrafikksentralen vest.