Vestre lover dialog med fiskerinæringen om havvind

– Vi som sitter i Norges Fiskarlags landsstyre, ble både overrasket og skuffet over regjeringens pressekonferanse om havvind, sier lagets leder Kåre Heggebø.

Han sier i en pressemelding at han mener det ikke henger sammen å satse stort på havvind samtidig som man omtaler sjømatnæringen som en viktig framtidsnæring. Onsdag presenterte regjeringen sin satsing på vindkraft til havs.

– Dersom dette skal henge sammen, er det helt avgjørende at det tas hensyn til havmiljøet og fiskernes interesser. Vi må ta oss tid og råd til kunnskapsinnhenting, og vi kan ikke akseptere at fiskerne fortrenges fra våre fiskeområder, sier Heggebø.

Næringsministeren mener han tar hensyn

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier næringens hensyn skal tas i betraktning.

– Fiskerinæringen kan være helt trygg på at dette tar vi på aller høyeste alvor, vi kommer til å ha god dialog og involvering av dem. Men vi går ikke inn i dette med et utgangspunkt om at det ikke er mulig å finne løsninger, snarere tvert imot, sier han til NTB.

Fiskarlagets landsstyre vedtok onsdag en uttalelse om saken, der de krever at regjeringen tar sameksistens med fiskeriinteressene i betraktning i havvindsatsingen.

– Sameksistens er vi veldig gode på i dette landet, det har vi vært gode på i veldig mange år. Jeg er sikker på at vi vil finne gode, praktiske løsninger på disse problemstillingene, hvis vi gjør det på den norske måten: lytte, lære, innhente kunnskap og forene hensynene, sier Vestre.

Fiskarlaget går imot

Han legger til at det er andre hensyn som er med i bildet også, blant annet skipstrafikk, olje- og gassnæringen, og miljøhensyn. Man skal rett og slett finne områder der alle disse hensynene er ivaretatt samtidig som det er god og stabil vind.

– Det er jeg helt sikker på at man får til, sier næringsministeren.

I uttalelsen fra Fiskarlaget heter det imidlertid at næringen hittil har dårlige erfaringer med tilrettelegging for vindkraftverk til havs. Bakgrunnen er blant annet manglende kunnskap om effekter av vindkraftverk, manglende kartleggingsarbeid, manglende krav til opprydding, og dokumentasjon på at slik utbygging vil kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsomt i et totalperspektiv.

– På det grunnlaget mener Norges Fiskarlag det er uforsvarlig å åpne ytterligere områder for utbygging av vindkraftverk til havs. Norges Fiskarlag mener det er uakseptabelt at en etablert, lønnsom og bærekraftig næring ikke blir tatt hensyn til, og forventer at regjeringen etterlever sine egne lovnader om sameksistens, heter det i uttalelsen.