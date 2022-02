Fylkespolitikere sier nei til å sende vestlandsstrøm til sokkelen

De mener nettkapasiteten rundt Bergen må bli bedre først, skriver Bergens Tidende.

Bakgrunnen er at Aker BP og Equinor har søkt NVE om konsesjon for bygging og drift av nytt landstrømanlegg fra Samnanger transformatorstasjon til oljefeltene Noa og Krafla i Nordsjøen vest for Bømlo. Saken er ute på høring.

Forslaget fra fylkesadministrasjonen var å støtte søknaden, så sant elektrifiseringen ikke går utover kraftforsyningen i Børdalen i Samnanger eller industrietablering på land.

Flertallet i fylkesutvalget i Vestland sa derimot nei til planen og pekte på at landbaserte industriprosjekter allerede i dag blir stanset på grunn av dårlig nettkapasitet i bergensområdet.

– Med bakgrunn i dette kan ikke Vestland fylkeskommune på nåværende tidspunkt støtte en konsesjon for landstrøm til Noa/Kraftla -prosjektet, da dette kan utfordre nettkapasiteten ytterligere, står det i vedtaket.

Kun Høyre og FNB støttet forslaget fra fylkesadministrasjonen.