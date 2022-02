Marineøvelsen Arctic Dolphin er i gang

KNM Thor Heyerdahl er blant de norske fartøyene som deltar i den flernasjonale øvelsen Arctic Dolphin på Vestlandet fram til 18. februar. Marinefartøy fra Tyskland, Nederland og Danmark deltar også i øvelsen. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB Foto: Marit Hommedal / NTB