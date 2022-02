Politiet ønsker tips etter trusselsituasjon i Moelv

I boligen som de tre tok seg inn i, var det fire personer hjemme.

– Det er for tidlig å si noe om hva som har foregått i boligen, men politiet ønsker tips etter hendelsen, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Det er satt i gang etterforskning – blant annet kontrollerte politiet kjøretøy på E6 ved Mjøsbrua.

Den ene personen politiet ønsker å komme i kontakt med hadde på seg en gul bukse og en gul coronamaske.

Dersom noen har tips i saken, bes de ta kontakt med politiet på 02800.

Politiet opplyser at det ikke er noe som tyder på at personene utgjør en fare for andre.