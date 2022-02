Rekordmange koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 26.109 koronasmittede i Norge. Det er 2.872 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste antall tilfeller som er registrert så langt i pandemien.

Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før. Forrige døgnrekord for Norge med det nye testsystemet var 24.677 smittede.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 19.005 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 19.817, så trenden er synkende.

Birk Ruud tok historisk OL-gull i Big Air

Birk Ruud (21) innfridde favorittstempelet og vant historiens første OL-gull i Big Air i fristil for menn. To spektakulære svev sikret det edleste metallet.

Med svevene ble han belønnet med 187,75 poeng, noe ingen i feltet kunne hamle opp med. Nordmannen vant foran amerikanske Colby Stevenson og svenske Henrik Harlaut.

Sverige har gjenåpnet

Sverige gjenåpnet ved midnatt. De fleste koronarestriksjonene og anbefalingene er nå fjernet. Blant annet er regelen som gjaldt for restauranter om å stenge senest klokken 23, og om å avslutte alkoholservering senest klokken 22.30, nå fjernet.

Det var i forrige uke at statsminister Magdalena Andersson kunngjorde at landet skulle gjenåpnes i dag.

Peru har fått sin fjerde regjering på et halvt år

Perus president Pedro Castillo har tatt i ed landets fjerde regjering på et halvt år. Tidligere justisminister Anibal Torres er utpekt til ny statsminister.

Den siste regjeringen satt i bare tre dager før den måtte gå av. De stadige utskiftingene av regjeringer har ført til at det er blitt reist tvil rundt Castillos evne til å lede landet. Castillo ble president 28. juli i fjor.

Mann døde i brann i Stavanger

En mann i 50-årene døde av skadene han fikk i brannen i en tomannsbolig i Kvernevik i Stavanger tirsdag kveld. To andre personer som var i huset, ble fraktet til legevakt og Stavanger universitetssjukehus for undersøkelse.

– Huset har fått en god del skader og er ikke beboelig. Brannmannskap vil jobbe på stedet utover natten. Pårørende blir tatt hånd om av helse, skriver politiet på Twitter.

Bergensbanen stengt på grunn av uvær

Store snømengder og dårlig vær fører til at Bergensbanen er stengt mellom Geilo og Hallingskeid, opplyser Bane Nor. Vy melder at folk må regne med forsinkelser og innstillinger.

Det er ventet at Bane Nor kommer med en oppdatering i 10-tiden onsdag.