Opposisjonen krever fortgang i arbeidet med energikommisjon

– Det er viktig at denne kommisjonen kommer så raskt som mulig og at den jobber fort. Vi kan ikke risikere å vente til slutten av denne stortingsperioden med å behandle tiltakene den kommer fram til, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre til Klassekampen.

Arbeiderpartiets 100-dagersplan inneholdt et punkt om å nedsette en ny kommisjon som skal stake ut en langsiktig plan for å sikre Norge et varig kraftoverskudd.

Den 10. januar krevde LO at den skulle komme i gang fortest mulig, men da hundre dager var passert var det ikke kommet noen energikommisjon fra regjeringen.

Onsdag har Jonas Gahr Støres regjering sittet i 114 dager.

– Vi venter utålmodig på energikommisjonen, ikke minst er vi utålmodige etter å behandle tiltak som gjør at vi unngår en slik strømpriskrise igjen, sier energipolitisk talsperson Lars Haltbrekken i SV.

Olje- og energidepartementet ville tirsdag ikke si noe konkret om når energikommisjonen legges fram. Onsdag legger regjeringen fram sin havvindsatsing.