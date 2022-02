Joachim Triers «Verdens verste menneske» ble tirsdag Oscar-nominert i kategoriene beste internasjonale film og beste originale manus.

Til NTB sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen at to nominasjoner var over all forventning.

– At Joachim Trier og Eskil Vogt har laget en fantastisk film, vet vi jo, men dette er ytterligere en bekreftelse på at filmen holder verdensklasse. Nominasjonene er selvsagt en begivenhet for Trier, Vogt, Reinsve, Danielsen-Lie og alle involverte, men det er også en stor dag for Norge, sier Trettebergstuen.

– Nå er det bare å pusse skoene og gjøre seg klar for én av verdens mest eksklusive røde løpere for å vise at det er her, og på dette nivået, norsk filmkunst hører hjemme, sier kulturministeren.