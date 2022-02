To Oscar-nominasjoner til «Verdens verste menneske»

Det ble klart tirsdag ettermiddag da skuespillerne Tracee Ellis Ross og Leslie Jordan kunngjorde alle de nominerte i de til sammen 23 kategoriene i Oscar-utdelingen.

«Verdens verste menneske» er regissør Joachim Triers siste film i det som er omtalt som «Oslo-trilogien».

Filmen har vakt oppsikt helt siden den første gang ble vist under filmfestivalen i Cannes. Der vant hovedrolleinnehaver Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller, den første prisen til noen norsk skuespiller i Cannes noensinne.

Flere spådde at Reinsve også ville bli Oscar-nominert i samme kategori, men det ble ikke tilfelle.

Faste manus-makkere

Manus til filmen har Trier skrevet sammen med sin faste makker Eskil Vogt. De to har også samarbeidet om manuset til «Reprise» og «Oslo 31. august», som er de øvrige filmene i trilogien.

«Verdens verste menneske» ble tirsdag nominert som Oscar-kandidat i Hollywood. Regissør Joachim Trier (til venstre), Skuespiller Renate Reinsve og produsent Thomas Robsahm utenfor Filmens hus da filmen ble valgt ut som Norges Oscar-kandidat i oktober i fjor. Foto: Javad Parsa / NTB

De øvrige nominerte for beste manus er «Belfast», «Don't Look Up», «Licorice Pizza» og «King Richard». I kategorien beste utenlandske film er også Danmark nominert for den animerte dokumentaren «Flukt». De øvrige nominerte er «Drive My Car» fra Japan, «Hand of God» fra Italia og «Lunana: A Yak in the Classroom» fra Bhutan.

Siden premieren har «Verdens verste menneske» blitt nominert til flere priser og ble i desember kåret til årets favoritt blant filmkritikerne i New York.

I desember ble filmen hedret ved at medlemmene av filmkritikerlaget New York Film Critics Circle (NYFCC) kåret den til årets beste utenlandske film. Det har ikke skjedd før med en norsk film.

Filmen er nominert til den franske nasjonale filmprisen César i kategorien for beste utenlandske film. I forrige uke ble det kjent at Renate Reinsve er nominert til prisen for beste kvinnelige skuespiller under kommende utdelingen av den britiske BAFTA-prisen.

Nominasjoner, men ingen pris

Norge har fem ganger tidligere blitt Oscar-nominert i kategorien for beste utenlandske film, men uten å vinne.

I 1957 ble Arne Skouen-filmen «Ni Liv» nominert. I 1987 ble Nils Gaups «Ofelaš» ( «Veiviseren») nominert. Det samme ble Berit Nesheim-filmen «Søndagsengler» i 1996, før Petter Næss sin «Elling» ble nominert i 2001.

I 2012 var det knyttet forventninger til spillefilmen «Kon-Tiki» av Joachim Rønning og Espen Sandberg, men heller ikke da ble det noen pris.

Norge har imidlertid to ganger vunnet en pris under den gjeve utdelingen i Hollywood, men i andre kategorier. I 2007 vant regissør Toril Kove prisen for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren». I 1951 vant Thor Heyerdahl prisen for beste dokumentarfilm med filmen «Kon-Tiki».