Politiet: Likevel ingenting som tyder på at noen har gått gjennom isen på vann i Trondheim

Både politiet, brannvesenet og ambulanse rykket ut etter at en turgåer ringte inn og sa at det gikk spor bort til et hull i isen, men at det ikke gikk noen spor bort fra hullet.

Like etter klokka 11 tirsdag var nødetatene framme ved Tømmerholtdammen øst for Trondheim sentrum.

Det er ikke noe som tyder på at det er noen i vannet. Det er funnet spor på begge sider av hullet, opplyser politiet i Trøndelag.

– Melder har likevel gjort rett i å melde fra sin bekymring til oss, så får det være vår oppgave å finne ut om noe har skjedd, sier operasjonsleder Wenche Johnsen til Adresseavisen.

En dykker fra brannvesenet gjorde undersøkelser i vannet, og det ble også boret et hull i isen.