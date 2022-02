Mann hadde kokain og hasj i kompisens bod – dømt til fem års fengsel

Funnet ble gjort da en hundepatrulje søkte i en kjellerbod i en bydel øst i Oslo i januar i fjor.

En venn av bodeieren erkjente at det var han som oppbevarte narkotikaen. Mannen i 20-årene forklarte at han brukte cannabis jevnlig, og at han etter hvert opparbeidet seg en narkotikagjeld på 30.000-40.000 kroner. Da han ble presset og truet av dem han hadde gjeld til, så han ingen annen løsning enn å oppbevare narkotika for dem for å gjøre opp.

Mannen erkjente også å ha distribuert 400 gram cannabis til tre ulike personer. Det ble funnet vakuumeringsmaskin, lynlåsposer og annet pakkeutstyr i leiligheten hans, men mannen nektet for at utstyret var hans. Han ble imidlertid ikke trodd på dette av retten, som mener at han var en del av distribusjonsleddet.

Med opp mot 20 prosents tilståelsesrabatt endte straffen på fem år og to måneders fengsel.