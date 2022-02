Innstilling mot Hareide klar

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget vil ha klart innstillingen mot Knut Arild Hareide. Komiteen vil enten innstille på at Stortinget henlegger saken, reiser riksrettstiltale, eller ber ansvarskommisjonen foreta nødvendige undersøkelser.

Den tidligere samferdselsministeren anklages for ikke å ha fulgt opp et anmodningsvedtak fra Stortinget, som innebærer at Stortinget ber regjeringen om å gjøre noe, uten at det er lovpålagt.

Ankesak begynner for IS-dømt kvinne

Borgarting lagmannsrett skal behandle ankesaken for kvinnen i 30-årene som i mai 2021 ble dømt til 3,5 års fengsel for terrordeltakelse i Syria.

I fjor ble den 31 år gamle kvinnen dømt til tre og et halvt års fengsel for deltakelse i en terrororganisasjon.

Oscar-nominasjonene kunngjøres

Academy of Motion Picture Arts and Sciences kunngjør sine endelige nominasjoner til Oscar-prisene, som skal deles ut i mars.

Joachim Triers film «Verdens verste menneske» med Renate Reinsve i hovedrollen står på kortlisten til å nominert til beste fremmedspråklige film.

Vinter-OL i Beijing

Det er flere norske medaljesjanser i OL tirsdag. Klokken 9 starter kvalifiseringen til sprint i fri teknikk for langrennskvinnene. Herrene kvalifiserer seg klokken 9.50, og finalen går klokken 12.47.

I skiskyting konkurreres det i 20 km intervallstart klokken 9.30, mens herrenes finaler i 1.500 meter på skøyter er klokken 11.30. Siste norske øvelse i Beijing tirsdag er finalen i blandet dobbel curling, der Norge spiller mot Italia klokken 13.05.