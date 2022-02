IS-dømt får ny behandling i lagmannsretten

I fjor ble den 31 år gamle kvinnen dømt til tre og et halvt års fengsel for deltakelse i en terrororganisasjon. Det var første gang noen i Norge ble dømt i en slik sak, og hun anket dommen på stedet.

Kvinnen og hennes forsvarer var ikke enige i Oslo tingretts konklusjon om at det ikke var tvil om at hun hadde deltatt i en terrororganisasjon med viten og vilje etter at hun reiste fra Norge til Syria i 2013.

Der var hun først gift med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, og etter at han ble drept, enda to andre fremmedkrigere før hun i januar 2020 ble hentet ut av flyktningleiren al-Hol sammen med de to barna sine.

Tre uker

Kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, sa til Aftenposten mandag at kvinnen ikke kan dømmes for å ha deltatt i IS ettersom terrororganisasjonen ifølge ham ikke eksisterte da hun forlot Norge i 2013. Da dommen falt, anket kvinnen på stedet. Nå har Borgarting lagmannsrett satt av tre uker til behandlingen av ankesaken som starter tirsdag.

Saken var den direkte foranledningen til at Fremskrittspartiet trakk seg ut av regjeringssamarbeidet i januar 2020. Kvinnen returnerte til Norge fordi hun opplyste til norske myndigheter at sønnen hennes var syk.

Dommen var den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri tidligere har en kvinne vært tiltalt for terrordeltakelse fordi hun stelte hjemme og passet barna mens hennes ektemenn var ute og kriget for IS i Syria.

Tilrettelegging

– Ved å reise til et IS-kontrollert område i Syria og flytte inn hos ektemennene, hvor hun passet barn og gjorde ulike oppgaver i hjemmet, la tiltalte til rette for at de kunne delta aktivt i kamphandlinger for IS, sa tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen da han leste opp dommen mot kvinnen.

Kvinnen på sin side hevdet at hun ikke hadde noen reell mulighet til å reise hjem og forklarte i retten at hun flere ganger følte seg fanget i Syria.