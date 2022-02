Politiet fikk få minutter over midnatt melding om et enslig kjøretøy som hadde kjørt av Bispeveien og at det var snakk om materielle skader.

– Nødetatene er ferdig på stedet. Bilfører, mann i 30-årene, er kjørt til sykehuset av ambulanse. Ukjent skadeomfang. Patruljen oppretter sak på forholdet, meldte Sørøst politidistrikt en drøy time senere.