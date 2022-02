Kommunene får ros av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) for formidabel innsats så langt.

– Kommunenes innsats har vært avgjørende for at vi har hatt kontroll med smittespredningen og nå har kunnet fjerne svært mange av coronatiltakene. Pandemien er likevel ikke over, og tiden fremover vil bli krevende. Mange vil bli smittet, sier hun, og ber om at dagens beredskap skal opprettholdes fram til mai.

Selv om vaksinasjonstempoet nå er lavere, er det fortsatt viktig med et åpent og tilgjengelig tilbud, ifølge helseministeren. Det er gjort store endringer i Tisk-regimet (testing, isolering, smittesporing, karantene), men det er viktig at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd, påpeker hun videre.

40 millioner tester skal sendes kommunene i ukene som kommer. Det er derfor behov for frostfri lagerkapasitet og distribusjon til innbyggerne.

Regjeringen vil om kort tid komme med oppdatert informasjon om forventninger til beredskap og testing, men inntil videre bes kommunene planlegge for dagens nivå.