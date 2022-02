Forsvaret vurderer privat vedlikehold av overvåkingsfly

Det er i arbeidet med «den langsiktige planen for organiseringen av militært flyvedlikehold» at dette vurderes, opplyser Forsvarsdepartementet til Klassekampen.

Forsvaret har i flere tiår brukt sivile til deler av vedlikeholdsarbeidet, understreker departementet.

Statssekretæren Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier «mest mulig beredskap» er avgjørende i vurderingen av om private aktører skal brukes til det operative vedlikeholdet.

– Vår forventning er at Forsvaret støttet av Forsvarsmateriell kommer med et forslag til hvordan dette kan løses og hvor og hvordan sivil kompetanse best kan benyttes, både for P-8 og andre typer luftfartøy, skriver han til avisen.

SV mener det reiser en del prinsipielle spørsmål om krigens folkerett dersom private selskaper blir valgt.

– Hvis flyene skal sendes ut på oppdrag i konfliktsituasjoner, vil de trenge å ha med seg flyteknikere på lengre oppdrag. De er sivile, men kan bli regnet som militært personell ifølge internasjonal folkerett, sier forsvarspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa i SV.

Leder i Norsk Offisersforbund (NOF) Torbjørn Bongo er ikke motstander av å bruke private aktører til deler av vedlikeholdsarbeidet, men han er skeptisk til å overlate den operative driften til sivile.

Han mener kriteriet er at det må være billigere, ivareta beredskapen, ikke gå på bekostning av intern kompetanse og ivareta folkeretten.