Billig netthandel, «ultra fast» fashion og økt bruk av polyester driver utslippene i tekstilbransjen opp, skriver Aftenposten.

– Når det er så billig å importere klær, kommer økningen og volumet bare til å fortsette. Vi trenger en form for miljøavgift eller prismekanisme som gjør det dyrere å handle klær, sier leder Anja Bakken Rise i Fremtiden i våre hender til avisen.

Organisasjonen mener politikerne må på banen for å få klimaavtrykket skal ned i klesbransjen.

Verdensbanken anslår at tekstilbransjen står for 10 prosent av de globale menneskeskapte CO2-utslippene. Til sammenligning står luftfarten for rundt 3 prosent av utslippene.

Hver nordmann kjøper i gjennomsnitt 13,3 kilo tekstiler i året. Det er dobbelt så mye som for 30 år siden, ifølge en kartlegging gjort av Fremtiden i våre hender.

Med dagens tempo vil utslippene fra tekstilbransjen øke med 50 prosent fram mot 2030, viser tall fra Verdensbanken.