Lederen i Senterkvinnene gir seg

Dahl Eide sier i en pressemelding at det er riktig valg å gi seg nå, og at hun er takknemlig for tilliten hun har fått.

Hun har ledet Senterpartiets kvinneorganisasjon siden 2014.

Dahl Eide mener Senterkvinnene har styrket sin posisjon de siste årene.

– Vi har over flere år jobbet godt med organisasjonen i Senterkvinnene. Vi har blitt en egen medlemsorganisasjon med rundt 1.700 medlemmer i alle fylker, sier hun.

Dahl Eide er ordfører i Seljord kommune og hovedstyremedlem for Sp i kommunenes organisasjon KS.

Senterkvinnene har sitt landsmøte fredag 25. – søndag 27. mars.