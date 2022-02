Kjøreforholdene er i de to fylkene til dels vanskelige søndag ettermiddag, ifølge Vegtrafikksentralen vest.

– Entreprenørene er ute på veiene, og de jobber alt de kan for å opprettholde standarden på veiene, skriver de på Twitter.

Det er sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge i helgen, og fra lørdag kveld til søndag kveld var det ventet mellom 10–25 centimeter snø i Hordaland, Sogn, Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre. Også i forbindelse med snøfallet er det sendt ut gult farevarsel.

Bergens Tidende melder at det er over tre timers ventetid for kolonnekjøring mellom Haugastøl og Bergen på riksvei 7 over Hardangervidda.

– Det er dårlig sikt og vinterføre på fjellet. Jeg anbefaler folk å fylle opp tanken, ta med nok mat og drikke og varme klær, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til avisa.

Søndag kveld var situasjonen slik på fjellovergangene mellom øst og vest:

* E16 Filefjell – åpent

* E134 Haukelifjell – åpent

* Rv. 52 Hemsedalsfjellet – åpent

* Fv. 50 Hol – Aurland – åpent

* Rv. 7 Hardangervidda – kolonnekjøring

Fv. 53 Tyin – Årdal og Rv. 13 Vikafjellet er stengt, og de åpner ikke i dag.