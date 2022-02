Kjerkol etter lettelsene: – Det ser lovende ut

– Det vil nok bli mye fravær framover og mange som blir syke av covid-19, men helsetjenestene ser ut til å håndtere det. Antall innleggelser øker ikke bekymringsfullt. Det er bra, sier Kjerkol på telefon til NTB.

Hun er på tur i hjemtraktene i Nord-Trøndelag og besøker søndag Litjtrøa i Stjørdal for å markere «Kom deg ut-dagen» sammen med Den Norske Turistforening.

– Naturen har jo vært åpen hele tiden, så lenge du ikke har vært smittet og i isolasjon. Men folk har nok vært mer forsiktig med all type virksomhet. så det er utrolig viktig at vi kommer oss ut igjen, og besøker lokale hytter og turmuligheter, sier helseministeren.

– Lovende

Tirsdag lettet regjeringen på de fleste coronatiltakene, men beholdt blant annet enmeterskravet og munnbindpåbud. Kjerkol har lovet en ny vurdering innen 17. februar, men vil ikke røpe om lettelsene kan komme enda tidligere.

– Det ser lovende ut. Hvis det fortsetter er vi innstilt på å lette på de siste tiltakene, som er meteren og munnbind, sier helseministeren.

– Begynner du å bli lei av munnbindet nå?

– Jeg mener det er et lite inngripende tiltak. Hvis det kan bidra til at ikke alle blir smittet samtidig, synes jeg vi skal bruke det. Inntil videre har vi det som et enkelt tiltak, men så vil vi se om vi kan gå tilbake til det som er helt normalt, sier hun

Større: – Øker sjansene for nye lettelser

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) forsvarer overfor TV 2 at regjeringen har beholdt meteren.

– Det er et råd, ikke et krav. Jeg må innrømme at å overholde alle centimeterne hver gang, ikke er så enkelt. Jeg vil likevel berømme alle utesteder som legger til rette for at man kan overholde meteren, sier Støre.

– Vi har ikke noe «dansepoliti» og «centimeterpoliti». Det er råd om at vi må stå denne siste etappen sammen inn.

Støre er også åpen for at det kan komme lettelser innen 17. februar.

– Vi følger situasjonen dag for dag sammen med fagmyndighetene. Smittetallene er vanskelig å lese, men vi følger med på innleggelsene, og det ser ikke ut til at tallene er for urovekkende. Det øker sjansene for nye lettelser, sier Støre til TV 2.

– Kom deg ut!

Kom deg ut-arrangementet ved skiløypene og akebakken i Stjørdal foregår utendørs, og dermed er det lettere å overholde meteren.

– De som er mest utålmodige er nok de som arrangerer innendørsarrangement, sier Kjerkol.

Selv har hun kommet seg en del ut under pandemien, men ikke så mye som hun skulle ønske. Blant annet gikk hun Norge på tvers i sommeren 2020.

– Jeg vil veldig sterkt oppfordre folk til å orientere seg om turmulighetene i nærområdet. Der gjør både DNT og andre lokale turlag en stor jobb med å merke lokale turløyper. Moren min driver blant annet og samler trimpoeng, og den slags tilbud finnes i mange kommuner, sier Kjerkol.