Kreftforeningen med hederspris til Bjørn Einar Romøren og Kristian Jørgensen

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, flankert av Kristian Jørgensen t.h. og Bjørn Einar Romøren som er tildelt Kreftforeningens hederspris for deres innsats for åpenhet blant menn om kreft. Foto: Kreftforeningen Jorunn Valle Nilsen / NTB