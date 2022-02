– Ukjent skadeomfang, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

Det er en kvinne i 60-årene som er pågrepet. Fornærmede er en mann i 70-årene, melder Sørvest politidistrikt på Twitter.

– Det er for tidlig å si noe om bakgrunnen for hendelsen, men politiet har igangsatt taktisk og teknisk etterforskning, skriver de videre.

Politiet fikk melding om en kroppsskade i en bolig på Bremnes på Bømlo i Sunnhordland klokka 14.39.

På vei til politiarresten

Politiadvokat Sveinung Andersen i Sørvest politidistrikt sier til Bergens Tidende at det er for tidlig i etterforskningen til å svare på hvilken relasjon de to hadde. Han kan heller ikke svare på hva slags våpen som er brukt eller hvor alvorlig skadd mannen er.

Kvinnen er lørdag kveld på vei til politiarresten i Haugesund, ifølge Andersen. Han kan ikke si om hun blir avhørt lørdag kveld.

Nabo varslet

Operasjonsleder Irene Ragnhildstveit forteller til avisen at det var en nabo som ringte politiet og fortalte at en mann var skadd.

– Vi bevæpnet oss og rykket ut. Helsepersonell fikk kontroll på den fornærmede, og vi pågrep den siktede i tilknytning til boligen, sier hun.

Voldshendelsen skjedde inne i boligen, og politiet vet ikke bakgrunnen for den. Pågripelsen gikk rolig for seg.

– Åstedet er sikret og det foretas tekniske undersøkelser, sier hun.