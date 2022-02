Nå er det avgjort: Arbeiderpartiet går inn for å løse opp Viken

Dermed går det høyst sannsynlig mot en oppløsning av Viken.

Lørdag samlet Arbeiderpartiet i Viken seg til et digitalt møte for å stemme over forslaget fra samarbeidsutvalget om å løse opp storfylket. I innstillingen går et enstemmig utvalg inn for å dele opp Viken i Akershus, Buskerud og Østfold fra og med 1. januar 2024.

97 av 100 representanter i Viken Ap stemte i tråd med innstillingen, mens tre stemte mot.

Intern kamp

«Riktig, nødvendig og viktig», konkluderer Martin Kolberg, som har ledet samarbeidsutvalget og dessuten er leder i Buskerud Arbeiderparti.

– Viken er en dysfunksjonell politisk konstruksjon, slår han fast overfor NTB.

Det har vært en kamp innad i Arbeiderpartiet i Viken om fylket skal splittes opp igjen eller ikke. Akershus Ap har ønsket å beholde storfylket, mens Østfold og Buskerud har gått inn for å oppløse det.

Tidligere denne uken snudde representantskapet i Akershus Ap i saken og gikk likevel inn for oppløsning.

Det skjedde etter at samarbeidsutvalget, som består av ledelsen i de tre fylkeslagene, ble enig om en «intensjon» om å løse opp Viken.

Akershus Ap snudde

– Vårt primærstandpunkt er kjent: Vi ønsker ikke å oppløse Viken, sa leder Anniken Huitfeldt i Akershus Ap under lørdagens møte.

Hun anbefalte likevel å stemme for innstillingen fra samarbeidsutvalget.

– Jeg synes det er vanskelig å si at vi skal beholde storfylket når det er så stor motstand mot det, selv om vi hadde flertall, sier Huitfeldt til NTB etter møtets slutt.

To av dem som stemte mot oppløsning, tilhører lokallaget i Asker i Akershus. Huitfeldt mener debatten om fylkesoppløsning i stor grad handler om identitet.

– I Akershus bor du på Romerike eller i Follo, du bor ikke i Akershus. I Østfold oppleves det annerledes, sier hun.

Vurderer fylkesbytte

Den endelige fasiten kommer 24. februar, når fylkestinget i Viken skal avgjøre om de skal søke Stortinget om oppløsning.

Både Viken Arbeiderparti og Viken Senterparti, som til sammen har 34 av de 87 representantene i fylkestinget, går inn for oppsplitting. Det samme gjør 15 representanter fra SV, Rødt og Fremskrittspartiet.

Samarbeidsutvalget har innstilt på at de tre fylkene skal få med seg eiendelene og gjelden de tok med seg inn i fylket ved en skilsmisse. Det betyr blant annet at de mener Akershus Energi bør gå tilbake til nye Akershus fylkeskommune.

Flere tidligere Buskerud-kommuner har varslet at de vurderer å bli en del av Akershus dersom Viken oppløses. Det gjelder Hole, Ringerike og Martin Kolbergs hjemkommune Lier.

– Vi tar ikke standpunkt til noe av dette nå. Vi har sagt at vi bygger videre på de tre fylkene innenfor nåværende grenser, sier Kolberg.

Høyre er skuffet

Høyre anklager Arbeiderpartiet for å løpe etter Senterpartiet, som lenge har kjempet for å oppløse Viken.

– Vi håpet til det siste at Ap ville lytte til innbyggerne, fagfolkene og de ansatte. Men partiet har i stedet blitt med på reverseringsjaget til Vedum, sier partiets kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur.

Kapur viser til anslag om at det vil kunne koste en halv milliard å oppløse storfylket.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har tidligere lovet at regjeringen vil ta hele regningen for både denne og andre fylkesskilsmisser.