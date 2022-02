Glatt føre skaper problemer på veiene

Fjellovergangen på riksvei 15 skulle opprinnelig bli åpnet i 12-tida, men forblir stengt på grunn av uvær. Veitrafikksentralen varsler at et snøskred gjør at veien blir stengt over natta, og at ny vurdering tas søndag ettermiddag.

Været skapte problemer flere steder lørdag. Vegtrafikksentralen vest varslet tidlig at det var problemer med å holde riksveien mellom Fodnes ferjekai og E16 i Lærdal åpen.

– Det snør så tett i området at det snør igjen bak brøytebilene til mannskapene våre. Kjør forsiktig, skrev veitrafikksentralen på Twitter.

I Sveio var E39 stengt mellom Valestrand og Førde på grunn av en trafikkulykke der to biler var involvert. Det skal ikke dreie seg om alvorlige personskader. Politiet skriver på Twitter at det er glatt på stedet.

I Odda havnet en bil i elva etter å ha sklidd på glatt føre, truffet en murkant og tippet over. Bilføreren kom seg ut av bilen, og det var ikke behov for ambulanse til stedet.